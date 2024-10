Cane intrappolato in un cunicolo lo salvano i vigili del fuoco dopo ore d’ansia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Acera (Perugia), 6 ottobre 2024 – Brutta disavventura per un segugio maremmano di nome Gino, rimastoall’interno di uncarsico. Idelsono intervenuti oggi pomeriggio in località Acera su segnalazione del proprietario. Grazie all'ausilio di un'unità cinofila, è stata confermata la presenza delall'interno del. L'utilizzo di una camera endoscopica ha permesso di visualizzare Gino a circa 8 metri di profondità, incastrato in un punto particolarmente stretto. Le condizioni delapparivano precarie e le operazioni di recupero si sono rivelate estremamente difficili. Tuttavia, grazie all'intervento deidele all'incitamento del suo padrone, Gino è riuscito a liberarsi e a risalire il, uscendone illesocirca tre ore di operazioni. (lanazione)