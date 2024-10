Calhanoglu l’implacabile per il Torino è un incubo | Inter a lui – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Hakannon sarà investito dal nuovo giro di rotazioni da parte di Simone Inzaghi. Il turco perci sarà e vorrà confermare un ottimo trend. VITTIMA PREFERITA – Le prestazioni e i numeri di Hakansono in ripresa. E questo non può far che sorridere l’e Simone Inzaghi. Se Hakan gira, allora lo fa tutta l’: imprescindibile. Il regista turco domani giocherà regolarmente dal primo minuto contro ile i nerazzurri si affidano proprio al capitano della Turchia per superare l’ostacolo granata.ha infatti numeri molto importanti contro la squadra piemontese: si tratta della sua vittima preferita da quando gioca in Italia. Sia con la maglia del Milan che con quella dell’, il turco ha sempre purgato il Toro. Sono cinque le reti in assoluto.