A Civitanova c' è una rosa rivoluzionata Capitan Balaso è il leader in campo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Unaampia e giovane, nella quale l’età media è stata abbassata. Ma non certo a discapito delle ambizioni. Così si presenta, ai nastri di partenza, la Cucine Lube. La squadra è composta dai centrali Barthelemy Chinenyeze, Giovanni Maria Gargiulo, Marko Podraskanin e Davi Tenorio. Poi ci sono gli schiacciatori Eric Loeppky, Poriya Hossein Khanzadeh, Alexandar Nikolov e Mattia Bottolo. Tra i palleggiatori, ecco Santiago Orduna e Mattia Boninfante che partirà titolare. Spazio infine ai liberi Francesco Bisotto e Fabioe agli opposti Petar Dirlic e Adis Lagumdzija. Tra i protagonisti, c'è sicuramente Francesco Bisotto, pronto per il suo secondo anno tra i cucinieri in Superlega. Da seguire anche il ritorno di Marko Podraskanin, che saprà di certo offrire il suo contributo d’esperienza.