Parma vs Cagliari | le probabili formazioni

(Di venerdì 27 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. La salvezza è l’obiettivo prioritario per entrambe e molto passerà dagli scontri diretti dove sarà vietato sbagliare.vssi giocherà lunedì 30 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Tardini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ducali si sono riaffacciati abbastanza bene sul palconescinco della Seria A dopo due anni di cadetteria. La squadra di Pecchia, a parte il neo di inizio stagione rappresentato dalla eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Palermo, ha ottenuto cinque punti in cinque partite fermando squadre di rango come Fiorentina e Milan. Nell’ultimo turno, la squadra di Pecchia è riuscita a strappare un punto prezioso a Lecce recuperando due gol di svantaggio.