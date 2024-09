Luci sul Parco del Ticino festa per i cinquant’anni dell’oasi protetta lombarda tra ricordi ed emozioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Magenta (Milano), 27 settembre 2024 – C’erano i sindaci, esponenti della Regione, diversi operatori economici e i rappresentanti delle associazioni e delle categorie che operano in stretto contatto con la realtà deldelper celebrare i 50 anni di vita del primoregionale italiano. Una ricorrenza che si è meritata una medaglia trasmessa dal presidente Mattarella all’attuale presidente del, Cristina Chiappa. Medaglia che per tutta la giornata di ieri è stata esposta sul palco del cineteatro Nuovo dove in parecchi si sono alternati per analizzare il momento ed abbozzare ipotesi di lavoro per i prossimi anni. Ma non è mancato il tributo-ricordo ad Achille Cutrera, uno degli artefici nella nascita e della crescita delnei primi anni di lavoro, e a Gianni Beltrami.