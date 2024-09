Il Trofeo Città di Lucca nel segno di Puccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Neldia livello culturale ma anche con un preciso significato tecnico, visto che rappresenta una delle corse più importanti d’Italia a livello di under 23. E’ ildi, edizione numero 53, organizzato da Unione Ciclistica Lucchese in programma domenica 29 settembre, nello stesso giorno dei Mondiali di Zurigo professionisti. Partenza ed arrivo sul palcoscenico delle mura urbane. Al via 31 squadre del ciclismo italiano nel settore dilettantistico, le migliori, con sei società "Continental" che hanno aderito alla manifestazione fra cui la Colpack, dove milita il promettente atleta lucchese Edoardo Cipollini. Presente anche SC Gragnano, squadra lucchese di notevole tradizione. Sono 200 i partecipanti alla gara, come una tappa del Giro d’italia. Il ritrovo alla casermetta della compagnia S.