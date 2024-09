Cade ai Mondiali di Zurigo muore la 18enne ciclista Muriel Furrer

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 27 settembre 2024) AGI - Non ce l'ha fatta Muriel. Laciclista svizzera, ricoverata da ieri pomeriggio dopo aver riportato un gravissimo trauma cranico nella caduta in un tratto in discesa della prova in linea juniores (under 19) del Campionato mondiale su strada, è morta oggi all'ospedale universitario di. La notizia del decesso è stata resa nota dell'Unione Ciclistica Internazionale. Al suo arrivo in ospedale, Muriel era stata subito operata alla testa. "Con Muriella comunità ciclistica internazionale perde un'atleta che aveva ancora il suo futuro davanti a sè", ha scritto il Comitato organizzatore del Mondiale che ha esprime "profonde condoglianze" alla famiglia, agli amici e a Swiss Cycling (federazione ciclistica svizzera).Muriel è caduta in un tratto in discesa in un bosco vicino a Kuesnacht. Ad oggi non ci sono immagini dell'incidente.