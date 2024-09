Pisa via alla prevendita con la Juve Stabia La nota della società

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 - Ilinforma che la S.S.1907 ha aperto da questa mattina ladei biglietti validi per la gara, in programma allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di, domenica 29 settembre (ore 15,00). Per decisione delle autorità competenti i residentiProvincia dipotranno acquistare il proprio tagliando esclusivamente nel settore ospiti che, come da verbaleCommissione provinciale per i pubblici spettacoli, avrà una capienza di 300 posti. I biglietti del settore Curva Ferrovia (Ospiti) saranno in vendita al prezzo di 15 euro (+ 2 euro d.p.) in tutti i punti vendita del circuito ETES e anche on line (www.etes.it) fino alle ore 19.00 di sabato 28 settembre.