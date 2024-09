Milano Irene Pivetti condannata al carcere | Non aspettavo nulla di diverso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Questo è solo la fine del primo tempo. Nondi. Sono curiosa di vedere le motivazioni”.reagisce così alla condanna. Quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio. E’ la sentenza della quarta sezione penale del Tribunale dinel processo a carico dell’ex pesidente della Camera e di altri tre imputati su una serie di operazioni commerciali nel 2016 del valore di circa 10 milioni di euro. In particolare la compravendita di tre Ferrari Granturismo che, secondo l’accusa, sarebbe servita per riciclare proventi frutto di illeciti fiscali. “Ricorreremo in appello e sono serena perché sono perfettamente innocente. Le tasse lo ho sempre pagate. Ma qui l’oggetto del contendere è far passare lacome un evasore fiscale che non è”, commenta ancora a caldo l’ex rappresentante di spicco della Lega Nord.