Dove vedere la finale della Louis Vuitton Cup Luna Rossa vs Ineos Britannia

(Di giovedì 26 settembre 2024) In acqua per fare la storia. Dopo aver eliminato in semii temibili statunitensi di American Magic 5-3, Team Prada Pirelli cerca ora indiCup il successo contro, in palio c'è il pass per l'America's Cup. Nelle regate contro i britannici,ha dimostrato di essere un'imbarcazione affidabile, regolare e veloce. Gli skipper Checco Bruni e Jimmy Spithill sono stati bravissimi, prima portandosi sul 4-0, poi restando concentrati quando American Magic si era rifatta sotto fino al 4-3. Anche lo Shore Team ha avuto modo di mostrare al mondo la sua professionalità . La rottura del carrelloranda nella sfida che ha dato il terzo punto allo scafo a stelle e strisce ha richiesto tanto lavoro per una notte intera, ma poi l'AC75 italiano è tornato in acqua il giorno dopo in perfette condizioni, tanto da chiudere i conti con Patriot.