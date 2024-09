Assicurazione per la moto a prezzo conveniente ma è una truffa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Questa volta l’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Solofra prende spunto dalla denuncia sporta da un uomo che, dovendo assicurare la propriacicletta, è stato attratto da un’offerta pubblicizzata su internet. Non ha esitato quindi a richiedere un preventivo. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, ha effettuato il pagamento del premio, di circa 300 euro, mediante ricarica su carta prepagata. Ma ricevuta la somma pattuita, il sedicente “broker assicurativo” non ha attivato la polizza rendendosi irreperibile. Dopo aver inutilmente atteso qualche giorno, il malcapitato ha quindi deciso di sporgere denuncia.