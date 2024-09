L’Italia può essere presente in tutte le Finals 2024 di tennis | Sinner sicuro Paolini quasi E i doppi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La stagionedelitaliano è stata finora trionfale tra Slam vinti e medaglie olimpiche conquistate: a testimoniare l’ottimo stato di salute del movimento tricolore ci sono le classifiche dei punti accumulati nell’anno solare, che determinano i qualificati alledi fine annata.è in piena corsa perin tutti i tornei di fine anno, ovvero sia in singolare che in doppio, sia nel comparto maschile che in quello femminile, piazzando al momento un rappresentante (o una coppia) nelle prime otto posizioni di ciascuna delle relative classifiche. Nel singolare maschile Jannikdomina la Race ed ha da tempo staccato aritmeticamente il pass per le, mentre nel singolare femminile Jasminesi attesta al numero 4 ed è ad un passo dalla matematica qualificazione, che potrebbe arrivare anche al termine del WTA 1000 di Pechino.