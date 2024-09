Mercafir apre le porte alla città con l' open day per grandi e piccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Firenze, 24 settembre 2024 - Con il claim “Vieni a vivere il mercato!”lancia l’eventoenze, unday ad ingresso gratuito, che si terrà il prossimo 28 settembre presso il Centro Alimentare Polivalente di Firenze, noto ai fiorentini come il mercato ortofrutticolo di Novoli (accesso da piazza Artom dalle 10 alle 19). In collaborazione con il Banco Alimentare della Toscana e il Coordinamento delle Misericordie Area Fiorentina,aprirà le suedi Firenze per un’intera giornata di esperienze uniche, dedicate al cibo,cultura esostenibilità. Graziepresenza di talk, incontri pubblici e laboratori l’evento è pensato per coinvolgere daiai, offrendo un’opportunità unica di scoprire le attività e i valori chepromuove.