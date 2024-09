Infortunio Barella pessime notizie per l’Inter | esito degli esami e tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Non arrivano buonein casa Inter sulle condizioni di Nicolò, centrocampista nerazzurro reduce da un problema fisico. Gli ultimi aggiornamenti sono arrivati direttamente dal club. “Nicolòsi è sottoposto questa mattina aclinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”. IdiIl calciatore sarà out fino alla sosta e non potrà prendere parte alle gare contro Udinese, Stella Rossa e Torino. L'articoloperdiCalcioWeb.