Il sottosuolo di Roma è una gruviera | ecco cosa si cela sotto i palazzi

(Di martedì 24 settembre 2024) Nonostante le infinite bellezze che ornano la capitale, sono molti i pezzi di storia che si nascondono nelno. A soli 20 metrila superficie siun’intera città inesplorata: cunicoli intricati, acquedotti ancora funzionanti, cavità scavate nel tufo, dimore sotterranee, catacombe, bunker antiaerei e antichi luoghi di culto. Questa distanza minima ci separa da una città nata circa 2.700 anni fa. Ogni giorno, camminando per le strade di, parte di questa storia affiora grazie a nuove scoperte. Tra le più affascinanti c’è la caserma dei legionari, rinvenuta nei pressi di Porta Metronia durante gli scavi per la linea C della metropolitana. Michele Concas, speleologo urbano e fondatore dell’AssociazioneSotterranea, ha rilasciato un’intervista su Focus.