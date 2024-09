LIVE Superbike GP Italia 2024 in DIRETTA | Petrucci vince la Superpole race tra poco il via di gara-2!

Leggi tutta la notizia su oasport

domenica 22 settembre 2024

13.50 Danilo colpisce ancora: anche i 12 punti della sprint di 10 giri introdotta nel 2019 nel Mondiale, finiscono nelle sue mani. Il pilota della Ducati Panigale, scattato dalla pole position, ha dominato la corsa senza mai cedere la testa. Alle sue spalle, si è acceso un duello tra Alex Lowes, Andrea Iannone e Nicolò Bulega, che hanno chiuso rispettivamente in quest'ordine. Nella tappa di Cremona, ha finora raccolto il bottino pieno, totalizzando 37 punti grazie ai 25 conquistati in-1 del sabato e i 12 della. 13.45 Ricordiamo che non sarà presente il leader del mondiale Razgatlioglu per l'infortunio dello scorso GP. 13.40 Buon pomeriggio e benvenuti alla di-2 di di scena al GP.