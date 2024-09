Serie C stasera in campo Giana-Albinoleffe punti pesanti in palio Longo l’arma in più per gli ospiti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) GORGONZOLA (Milano) Dopo l’amara sconfitta rimediata contro il Renate, laErminio ha cercato di smorzare la delusione partecipando alla tradizionale Sagra del Gorgonzola, un momento di leggerezza che ha coinvolto giocatori e staff tecnico. Tuttavia, archiviati i festeggiamenti, è già tempo di tornare sulper affrontare una sfida cruciale: questa sera al “Città di Gorgonzola“ è in programma l’anticipo contro l’che può rappresentare la svolta in campionato per i biancazzurri, chiamati a riscattarsi e a tornare a fare. Il tecnico Chiappella dovrà fare i conti con l’assenza forzata del giovane difensore centrale Andrea Piazza, classe 2004, espulso nell’ultimo match. Al suo posto, si candida per una maglia da titolare Mattia Scaringi.