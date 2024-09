Salerno sospensioni idriche il 23 e 24 settembre | le zone interessate

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 20 settembre 2024) La società Sistemiinforma che nei giorni di lunedì 23 e martedì 24sono previste duein alcunedella città. Dettagli delle interruzioni Lunedì 23, dalle ore 14:00 alle 19:30, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa nelle seguenti strade e traverse limitrofe: Ogliara Via Montestella Via Caporaso Via Casa Russo Via Serrone Via Montecasino Via della Sanginella Via S. A. di Ogliara Via di Ogliara Via Orefice Viale Piedimonte Via Postiglione Via Casa Bruna Viale Monte Cervato Viale dei Monte Lattari Via Casa Vignola Via Antonio Galdi Via Breccia Via S.F.