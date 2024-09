Inter-Milan Fonseca a rischio La situazione – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 19 settembre 2024) A pochi giorni dal delicato derby della Madonnina contro l’, in casasi pensa al futuro di Paulo. Il tecnico portoghese rischia l’esonero, spiega il Corriere dello Sport. FUTURO – Archiviato il fragoroso capitombolo contro il Liverpool alla prima giornata di Champions League, in casasi pensa già al futuro. In vista del derby dio contro l’ci potrebbe essere la prima svolta clamorosa sulla panchina dei rossoneri. Come raccolto dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, la panchina di Paulo, a soli quattro mesi dal suo arrivo, sta iniziando a traballare. In sede si dividono tra chi vorrebberompere prima del derby di domenica sera e chi invece vorrebbe dare al tecnico lusitano l’ultima chance proprio contro i nerazzurri. La goccia che ha fatto traboccare il vaso pare sia stata la sconfitta dolorosa contro il Liverpool.