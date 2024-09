Il Romagna fa sul serio | Puntiamo ai playoff con una partenza sprint

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Archiviato un precampionato chiuso in crescendo, la Pallamanosi appresta a fare sulaffrontando nella prima giornata del campionato di serie A Silver, sabato prossimo alle 15, il Verdeazzurro Sassari al PalaSantoru, in Sardegna. Il match è lo stesso della stagione in corso ma questa volta le premesse sono un po’ diverse come spiega il presidente arancioblù Vito Sami: "In realtà , questa sfida è un’incognita perché i nostri avversari si sono rinforzati, ma noi siamo preparati per la. Dovremo stare attenti, sarà un incontro duro, ma le ultime prestazioni sono state confortanti eal bottino pieno. Se la squadra gira come nelle ultime partite possiamo giocarcela con tutti. I test che abbiamo disputato hanno messo a dura prova i giocatori che sono cresciuti gradualmente e arriviamo alla prima di campionato abbastanza pronti.