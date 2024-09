Digitale firmata la convenzione per progetti infrastrutturali

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, ha presieduto oggi alla Farnesina la cerimonia per la firma di unaquadripartita tra il MAECI-DGCS, il Dipartimento per la Trasformazionedella Presidenza del Consiglio dei Ministri (DTD), l’Agenzia per l’Italia(AGID) e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). L’accordo prevede una stretta collaborazione sudi interesse comune sulper lo sviluppo, con particolare attenzione alle infrastrutture digitali pubbliche, alla formazione tecnico-scientifica e alla diffusione dell’IdentitÃnei Paesi d’intervento della Cooperazione Italiana.