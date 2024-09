Olly piovono certificazioni e sold out per il tour autunnale

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 17 settembre 2024) Periodo carico di gratificazioni professionali per, da poco in radio e digitale con il nuovo singolo Per due come noi insieme ad Angelina Mango. Disponibile dallo scorso 6 settembre, il brano ha rapidamente scalato le classifiche raggiungendo la sesta posizione nella Top Ten dei singoli FIMI/Gfk e posizionandosi nella Top 20 della classifica airplay radio generale. Contestualmente, il singolo Devastante ha superato quota 57 milioni di stream ed è stato certificato Doppio Platino. Foto da Ufficio Stampa Ora per il giovane artista è tempo di prepararsi a partire con Lo rifarò, lo rifaremo(Magellano Concerti), al via il 2 dicembre dal Fabrique di Milano, giÃout. Ilsi snoda in quattordici date nei principali club italiani, di cui dodici registrano già il tutto esaurito.