Sequestrata oltre una tonnellata di hashish a Roma | due arresti

(Di sabato 14 settembre 2024) Blitz della Polizia a Monte Mario A, nel quartiere Monte Mario, la Polizia ha sequestrato più di unadiin un’operazione che ha portato all’arresto di due persone. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti in via Tommaso Pendola, dove hanno notato un uomo di 61 anni aprire un box auto. Insospettiti dal forte odore proveniente dal garage, lo hanno fermato mentre mostrava evidenti segni di agitazione. Scoperta di700 chili diAll’interno del box, gli agenti hanno trovato735 chili disuddivisi in panetti. Addosso all’uomo sono stati rinvenuti un telefono cellulare e 1.500 euro in contanti. Nella successiva perquisizione domiciliare, sono stati scoperti altri 24 grammi della stessa sostanza, 7.400 euro e un mazzo di chiavi che apriva un altro garage.