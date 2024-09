Non esce più da casa Adriano Celentano sparito nel nulla Ornella Vanoni rivela il perché

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024), icona della musica e dello spettacolo italiano, da tempo ha deciso di allontanarsi dai riflettori e vive ritirato in. Celebre per il suo stile unico e la sua capacità di segnare un’epoca con le sue canzoni, il “Molleggiato” ha conquistato generazioni di fan non solo in Italia, ma anche all’estero, dove conta numerosi sostenitori. Tuttavia, negli ultimi anni sembra essersi ritirato completamente dalla vita pubblica.Leggi anche: Kate Middleton libera dal cancro, William frena: “Purtroppo non è finita” A sollevare preoccupazioni sul suo stato attuale è stato Teo Teocoli, durante la sua partecipazione al podcast “Tintoria”, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. Il comico milanese ha parlato del suo rapporto conndo che da tempo non ha più contatti con l’amico di vecchia data.