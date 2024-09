Ma è lei?! Martina Giovannini trasformazione choc | com’è adesso la cantante di Amici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tra pochi giorni inizierà24, ma le attenzioni del pubblico sono ancora concentrate sui protagonisti dell’edizione numero 23. Come, lache ha fatto parte della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Nel corso della settima puntata del serale, dopo essersi cimentata in alcune hit internazionali e in un guanto di sfida contro laSarah, era stata designata tra i candidati all’eliminazione insieme al ballerino Dustin e alMida. La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, dopo aver salvato Dustin, aveva mandato al ballottaggio finalecontro Mida. I due cantanti avevano poi ricevuto il verdetto in casetta da Maria De Filippi, esi era lasciata andare a un pianto liberatorio, riuscendo solo a dire: “Grazie di tutto”.