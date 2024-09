Rapina a mano armata in tabaccheria a Roma bottino da 50mila euro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024) Colpo a San Basilio, rubati contanti, gratta e vinci e tabacchi. Unaha avuto luogo questa mattina in unanel quartiere San Basilio, alla periferia di. Due uomini, con il volto coperto dai caschi e armati di pistola, sono entrati nel negozio e hanno sottratto 32milain contanti. Alsi sono aggiunti gratta e vinci e tabacchi per un valore stimato di 20mila, per un totale complessivo di oltre. Dopo aver compiuto il furto, i ladri sono fuggiti senza lasciare tracce. Sul luogo sono intervenuti gli agenti del commissariato San Lorenzo, che stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto. Â