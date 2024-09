È morto l’attore e doppiatore James Earl Jones | voce di Darth Vader in Star Wars e di Mufasa ne Il Re Leone

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 10 settembre 2024) È: aveva 93 anni Èall’età di 93 anniinconfondibile diine di Musafa ne Il re. La notizia del decesso, le cui cause non sonoe rese note, è stata confermata dal suo agente Barry McPherson. Figlio delRobert, che abbandonò la sua famiglia prima che lui nascesse,si trasferì all’età di a Dublin nel Michigan. Sviluppata una forma di balbuzie grave, si rifiutò di parlare ad altain pubblica fino all’età di otto anni.ha sempre raccontato di essere riuscito il problema grazie a un insegnante. Dopo essersi iscritto alla facoltà di Medicina, dopo aver inizialmente intrapreso la carriera militare, decise di riscriversi all’università, presso la School of Music, Theatre & Dance, dove conseguì la laurea.