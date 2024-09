Under 21 Norvegia-Italia | Nunziata recupera Baldanzi e punta su Esposito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Stavanger (), 9 settembre 2024 – Dopo il travolgente 7-0 rifilato a San Marino, l’21 è pronta a tornare in campo: domani alle 18.30 (match in diretta su Rai 2 e in streaming su Rai Play), infatti, gli azzurrini affronteranno a Stavanger lain un apmento cruciale per il cammino delle qualificazioni alla fase finale dei prossimi Europei di categoria, in programma nel 2025: l’guida infatti il girone A con due punti di vantaggio sull’Irlanda, che gli azzurri affronteranno ad ottobre, e tre sulla selezione norvegese. Rispetto al match contro San Marino, l’asticella della difficoltà si alzerà notevolmente. Un aspetto di cui il CT dell’, Carmine, è perfettamente conscio: “Ci aspetta una partita completamente differente da quella giocata contro San Marino – ha spiegatoalla vigilia.