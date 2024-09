M5s aut aut di Conte a Grillo | ‘sopraelevato’ è antidemocratico

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 9 settembre 2024) La prospettiva di una scissione del M5s, in cui il fondatore Beppese ne va, "è una prospettiva a cui noi non abbiamo mai pensato, neppure immaginato, e che mi sorprenderebbe tanto perché sarebbe la massima contraddizione" per il Movimento: "Nel momento in cui, rispetto al passato, quando c'erano dei quesiti decisi dall'alto e offerti alla votazione online, oggi che invece i quesiti nascono dal basso, discussi, approfonditi, istruiti e portati in votazione, noi dovremmo perdere il garante? Che logica è? Vorrebbe dire allora che in tutta l'architettura c'era qualcosa che non andava".