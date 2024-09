Draghi rapporto sulla Ue | Servono investimenti come negli anni ’60-’70 sfida esistenziale per l’Europa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’Ue sta entrando nel primo periodo della sua storia recente in cui la crescita non sara’ sostenuta dall’aumento della popolazione, ma per decarbonizzare e digitalizzare l’economia servira’ un aumento didel 5 per cento del Pil,’60-’70. E’ quanto si legge nella prefazione di Marioal suosul futuro della competitivita’ europea, presentato oggi a Bruxelles. “Entro il 2040, si prevede che la forza lavoro si ridurra’ di quasi 2 milioni di unita’ all’anno. Dovremo puntare maggiormenteproduttivita’ per guidare la crescita”, si legge nel testo dell’ex premier e ex presidente della Bce.