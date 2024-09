Vuelta 2024 trionfa Roglic A Kung l' ultima tappa La classifica generale finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Madrid (Spagna), 8 settembre- La21, nonché, dellaè una cronometro da Distrito Telefonica.Madrid a Madrid di 24,6 km: per qualcuno si tratta della passerella di fine stagione o addirittura di fine carriera, come per Thomas De Gendt, Robert Gesink e Luis Angel Maté, mentre per altri si fa ancora sul serio. Si parte da Stefan, lo specialista delle prove contro il tempo che chiude in bellezza una corsa votata all'attacco, trovando finalmente la prima vittoria in un Grande Giro. Si arriva a Primoz, che cala il poker di successi alladopo le edizioni già in carniere del 2019, del 2020 e del 2021: il favorito della vigilia si conferma tale, consegnando alla Slovenia tutti e tre i Grandi Giri della stagione anche grazie allo zampino, anzi, allo zampone di Tadej Pogacar.