Progresso-Sasso Marconi È subito derby

(Di domenica 8 settembre 2024) Si alza il sipario sul campionato di serie D. Dopo i primi due turni di Coppa Italia (che hanno visto uscire di scena tutte e tre le nostre portacolori), oggi, alle 15, si inizierà a fare sul serio, con la prima giornata che metterà in palio punti veri. Per uno strano scherzo del destino, il calendario stilato dalla Lega Nazionale Dilettanti ha fatto sì che, al debutto, si dovràdisputare iltra. Al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Anche perché, pur dovendo ancora iniziare il campionato, sia i rossoblù che i gialloblù andranno alla ricerca della salvezza ed è chiaro che iniziare con il piede giusto rappresenterebbe il modo migliore per approcciare una stagione che si preannuncia lunga e difficile.