Premio Pascoli per la poesia Broggiato e Spadoni sul podio

(Di sabato 7 settembre 2024) Tiziano(lingua) e Nevio(dialetto) sono i vincitori della 20esima edizione deldiche ha visto la partecipazione di 147 opere edite (125 in lingua e 22 dialetto). A promuoverlo è l’associazione Sammauroindustria che riunisce i principali imprenditori di San Mauroinsieme al Comune. Due le sezioni del, entrambe a partecipazione gratuita: in Lingua in collaborazione con RomagnaBanca (1000 euro, opere edite non prima del 1 maggio 2022); Dialetto (1000 euro, opere edite non prima del 1 maggio 2022). La giuria era composta da Daniela Baroncini, (Università Bologna, presidente giuria e presidente dell’Accademiaana) che ha detto che è stato un lavoro molto complesso, Franco Brevini (Università Bergamo), Gualtiero De Santi (Università Urbino), Gianfranco Miro Gori (saggista, poeta) e Piero Meldini (scrittore).