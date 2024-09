Dracula | Winona Ryder e Keanu Reeves si chiamano marito e moglie dopo essersi quasi sposati sul set del cult

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha confessato al podcast Happy Sad Confused che lei esiin privatoquanto accaduto sul set didi Francis Ford Coppola. In occasione dell'uscita di Beetlejuice Beetlejuice,ha rivelato al podcast Happy Sad Confused che lei esiin privato, oltre tre decenniforsedavvero sul set didi Francis Ford Coppola. I due attori hanno interpretato Jonathan e Mina Harker nel film horror gotico del 1992 eha rivelato che durante le riprese della scena del matrimonio disono stati utilizzati dei veri preti quindi, per quanto la riguarda, potrebbero essere. Da allora le due star hanno comunque continuato a chiamarsi in questo