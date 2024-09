Quante storie!

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Oltre a essere il titolo di una nota trasmissione culturale televisiva della RAI, interessante e ben seguita, di solito quella espressione è usata per indicare altro. Con tanto di punto esclamativo, giusto per rafforzare l’idea del disagio che esprime già mentre se ne parla, viene adoperata principalmente nel senso di “che esagerazione!”. Nella situazione attuale, con riferimento ai vari eventi delittuosi che sempre più pullulano in Italia e nel mondo, la sua lettura va intesa come una sconcertante sottolineatura di quanto, oramai da un po’, accade dappertutto con frequenza crescente. Il fatto che tale modo di agire stia dilagando a macchia d’olio e con il ritmo accennato, potrebbe essere prodromico a qualcosa di ancora più terribile di quanto si è finora verificato.