Lituania-Cipro | le probabili formazioni

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo 2 di Lega C di Nations League 2024/2025 che comprende Kosovo e Romania. I padrini di casa vogliono sfruttare i favori del pronostico per partire bene.si giocherà venerdì 6 settembre 2024 alle ore 18 presso il Darius and Girenas Stadium di Kaunas: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa non si sono qualificati agli ultimi europei, essendo arrivati penultimi nel proprio gruppo dietro a Ungheria, Serbia e Montenegro. La Nazionale di Jankauskas vuole per questo riscattarsi immediatamente Anche i ciprioti hanno mancato l’appuntamento con la fase iridata del torneo continentale, in virtù di 8 sconfitte in altrettante gare di qualificazione.