Standing ovation e coreografia per il ritorno di Tonali a Newcastle

(Di domenica 1 settembre 2024) AGI -per ildi Sandrodopo 10 mesi di squalifica per le scommesse: il 24enne centrocampista lombardo, che era già sceso in campo mercoledì in Carabao Cup a Nottingham, è entrato al 68mo minuto al posto di Sean Longstaff nella sfida vinta per 2-1 contro il Tottenham. Il Saint James' Park lo ha salutato con un lungo applauso e unadella curva Gallowgate con decine di tricolori italiani, la scritta 'Sandro' e lo striscione "Midfield maestro from Milano", maestro del centrocampo da Milano. La gara è stata decisa dalla rete al 78mo di Alexander Isak dopo che gli ospiti avevano pareggiato grazie a un autogol di Dan Burn al 56mo l'iniziale vantaggio di Harvey Barnes al 37mo.