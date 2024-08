Via di Piaggia | rifiuti gettati abusivamente e gabbiani che banchettano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Protestano i residenti della zona di via dinel centro storico a due passi dalla chiesina della Rosa. "I Garby posizionati all’inizio di via di– scrivono – sono da tempo un luogo di discarica indiscriminata dial di fuori dei cassonetti, che poie piccioni provvedono a sparpagliare su tutta la via. Visto che i cassonetti posizionati nelle immediate vicinanze (ben tre in pochi metri: inizio via del Battistero, via del Castellaccio e isola interrata in fondo a via di) non subiscono la stessa sorte probabilmente il problema è dovuto anche alla visibilità di questo Garby dalla strada principale (via della Rosa) che “richiama” un certo tipo di “utenza”". Nel mirino ci sono anche affitti temporanei al nero in centro e i turisti non in regola (senza tessera Garby) che finiscono per buttare i sacchetti all’esterno.