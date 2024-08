Ladri irrompono in cascina Poi tornano i proprietari e fingono di essere carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Malviventi scatenati tra il Basso Lodigiano e le colline di San Colombano al Lambro. A Maleo, ieri mattina attorno alle 11, in unalungo la strada per Corno Giovine, tre persone hanno fatto irruzione per cercare di portare a termine un furto ma, al ritorno improvviso deientrambi 75enni, hanno fatto finta die chiedendo alla vittima di verificare se vi fossero oggetti preziosi in casa e addirittura inscenando un finto arresto perpiù credibili. I, alla fine, sono riusciti a svignarsela in auto con alcuni monili che si sono fatti consegnare. A San Colombano al Lambro, invece, una giovane truffatrice ha tentato di raggirare alcune persone nella periferia. E ieri è rimbalzato un allarme social di una residente del borgo che invitava i concittadini a prestare attenzione.