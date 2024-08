Ci sarà un sequel di Alien | Romulus? Il regista conferma che le idee ci sono

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ildi, Fede Álvarez, ha dichiarato di essere “sicuramente” in grado di proporre subito un’idea per un potenzialedel film. Il finale del film ha introdotto una versione unica di un ibrido umano e Xenomorfo che ha terrorizzato gli spettatori di tutto il mondo. Sebbene la creatura sia stata uccisa da Rain (Cailee Spaeny) negli ultimi istanti, c’è ancora molto da raccontare per l’unica sopravvissuta umana del Corbelan insieme a suo fratello/sintetico Andy (David Jonsson) mentre si dirigono verso Yvaga III. Ildifornisce un promettente aggiornamento sulIn un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter (THR), ildi, Fede Álvarez, ha parlato delleper undopo il folle finale del film.