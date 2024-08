Chi è Alessio Pecorelli tronista Uomini e Donne | età lavoro e famiglia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 28 agosto 2024)ha riaperto le porte degli studi Elios per la registrazione della prima puntata 2024/25 della nuova edizione. Dopo aver presentato i tronisti Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, è stato svelato anche il terzo, un giovane di 31 anni con un passato da militare e un presente da imprenditore nel settore della ristorazione. A differenza degli altri protagonisti, non è un volto noto del piccolo schermo, portando una ventata di novità e curiosità tra il pubblico in studio e a casa. Chi èdi? La sua storia, 31 anni, viene da Santa Marinella e ha già alle spalle un percorso di vita ricco di esperienze e sfide. "Sono un imprenditore nel settore della ristorazione da quando avevo 22 anni", ha raccontato durante la sua presentazione.