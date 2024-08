Non solo Formula 1 | il FuoriGp fra dj set e concerti Date ed eventi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Monza, 27 agosto 2024 – Giovedì si parte. Monza scalda i motori per l’edizione 2024 del Gran premio di1, quest’anno più precoce che mai, con la gara che si terrà domenica 1 settembre. Ultimi ritocchi in autodromo - dove si attendono 300mila tifosi e si inaugurano i nuovi sottopassi che dividono pedoni da auto, e i nuovi 5,4 chilometri di pista appena riasfaltati - mentre la città si prepara a dare il via a un’edizione del(la kermesse che si svolge in centro parallelamente alla manifestazione sportiva) nel segno dell’inclusività.