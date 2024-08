Alcol venduto in orari non consentiti Sanzionati due minimarket

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Vendevanoici al di fuori degli. In tutta la zona di piazza Baracca, infatti, dal 1 ottobre dell’anno scorso è in vigore un’ordinanza che vieta di vendereici dalle 18 alle 8 del mattino: un provvedimento preso per arginare situazioni di degrado più volte lamentate da residenti e frequentatori della zona, e per le quali più volte in passato sono intervenuti gli agenti della polizia locale. E proprio una pattuglia del corpo, facente parte dell’ufficio polizia commerciale e tutela del consumatore, domenica sera ha effettuato un controllo nelle attività commerciali della zona, riscontrando due violazioni da parte di due diversidi viale Baracca.