Riccione On Stage 2024 i numeri e le immagini dell’edizione da record

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 26 agosto 2024)– Sulle note degli ultimi quattro super ospiti, Cara, Alex Wyse, Malika Ayane e Fred De Palma, si è chiusa sabato sera la lunga cavalcata di musica live e sport diOn, un mese di eventi a firma Radio Deejay che ha scandito il ritmo dell’estatese. 19 giornate di sport, 8 L'articoloOn, ie ledaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Parte da Bologna il Carovane Tour di Helle Nuoro Jazz, 35esima edizione dal 24 agosto al 1° settembre Firenze Rocks annuncia The Reytons e d4vd per il 18 giugno Tommy Emmanuel in concerto al Tuscany Hall di Firenze Colla Zio a Firenze per presentare il primo album ‘BeatleStory’ al Teatro Duse di Bologna