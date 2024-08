Centinaia di migranti arrivano a nuoto sulle spiagge di Ceuta dal Marocco | molti minorenni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024)di arrivi, direttamente a, approfittando della nebbia fitta in pieno giorno. Un fiume disi è riversato nella città autonoma di, enclave spagnola in, giungendo direttamentein mezzo ai bagnanti. Le condizioni meteo del week end, con una fitta foschia, hanno facilitato l’afflusso poiché hanno inibito i controlli frontalieri. Si stima che solo nelle ultime 24 ore alcunedi, dei quali 17, abbiano tentato di raggiungere ala spiaggia del Tarajal, in territorio spagnolo, secondo fonti della polizia di frontiera citate da Efe. Di questi, oltre mezzo migliaio diadulti sono stati ricondotti nel Paese magrebino, dopo essere stati assistiti all’arrivo nell’enclave dalla Croce rossa.