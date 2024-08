Kamala Harris si gode gli Obama i Clinton e Walz Donald Trump tratta con Kennedy Jr

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tripudio alla Convention di Chicago per la candidata democratica alla Casa Bianca. Manon resta a guardare. Partiamo da Tim, 60 anni, ex insegnante di liceo ed attuale governatore del Minnesota, che ha accettato la nomination come vicepresidente, ripercorrendo la sua storia e ringraziando l’attuale presidente Usa Joe Biden per i quattro anni di leadership. “È l’onore della mia vita – ha detto– accettare la vostra nomination per la vice presidenza degli Stati Uniti. Abbiamo la squadra giusta.è tosta,è competente,è pronta”. Tim(ANSA FOTO) – cityrumors.itin passato ha coniato peril nomignolo “just weird”, ovvero “semplicemente strano”, che si è diffuso a macchia d’olio fino ad essere utilizzato dalla stessa