Sinner trionfa a Cincinnati ora voglio essere pronto per New York

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 20 agosto 2024) AGI - Jannik, numero uno del mondo, ha sconfitto Frances Tiafoe, aggiudicandosi la vittoria al Masters 1000 di. Il campione italiano ha conquistato la sua quinta vittoria stagionale, battendo l'americano Tiafoe per 7-6 (4), 6-2 in 1 ora e 36 minuti. Il 23enne fuoriclasse di San Candido ha fatto valere il suo status di numero uno del ranking mondiale e del tabellone e si è aggiudicato nella notte italiana il "Open", settimo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 6.795.555 dollari, andato in scena al Lindner Family Tennis Center della metropoli dell'Ohio (combined con un Wta 1000). Nulla o quasi ha potuto il 'padrone di casa' Tiafoe: lo statunitense, numero 20 del mondo, ha lottato nel primo parziale ma poi è stato costretto alla resa.