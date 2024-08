Palmeri | Inzaghi aveva il veleno Pareggio giusto tra Genoa e Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Tancredi, al termine deltra, nel corso della puntata di Calcio Weekend su Sportitalia, ha commentato il punto guadagnato da Simone– Simoneè uscito dal Marassi con un punto sofferto. Prima giornata di Serie A con il bicchiere mezzo pieno per l’che si fa riprendere solo nel finale dopo la rimonta di Marcus Thuram. A Sportitalia ne ha parlato anche Tancredi. Queste le parole del giornalista: «Quando l’non meritava di stare avanti rimaneva in partita, la gara l’ha fatta comunque l’. Ma per tanta parte del secondo tempo non è stata brillante, così come una parte della prima frazione. Gilardinopreparato un blocco stretto, applicando una tattica sul fuorigioco notevole che stava funzionando, un po’ meno nel finale. Lo scatto, i cambi di Simonehanno cambiato.