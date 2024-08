Protesta nel carcere di Bari | ferito un agente e trattenuto per alcuni minuti un infermiere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Disordini nella seconda sezione deldi, dove sono reclusi circa 80 detenuti per reati comuni edei quali affetti da patologie anche di natura psichiatrica. A denunciarlo in tre distinti comunicati, sono stati per primi i sindacati della polizia penitenziaria Osapp, Spp e Sappe. Subito dopo è intervenuta la Procura diche, confermando che ci sono tuttora “accertamenti in corso”, ha ridimensionato i presunti scontri a “un atto di dissenso nei confronti della polizia penitenziaria”. Secondo fonti interne all’agenzia Ansa, è “eccessivo parlare di rivolta”. L’accesa contestazione, scoppiata nel pomeriggio, ha coinvolto unin servizio nelche sarebbe statodai reclusi per. Undi polizia penitenziaria ha riportato ferite lievi mentre tentava di riportare la calma.