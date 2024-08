Taylor Swift torna sul palco dopo l’attacco terroristico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 agosto 2024)ha dato il via al primo di cinque spettacoli londinesi che hanno registrato il tutto esaurito, salendo sula una settimana dalla cancellazione dei concerti a Viennache è stato sventato un attentato. Tre presunti simpatizzanti del gruppo dello Stato Islamico sono stati arrestati in Austria perché avevano pianificato un attacco con esplosivi e coltelli durante i concerti di.Il ritorno della star americana allo stadio di Wembley, dove si è esibita per tre sere a giugno, segna la fine della tappa europea del suo tour da record ‘Eras’. Il concerto è arrivato anche a due settimane dall’omicidio di tre ragazze uccise in un accoltellamento durante un corso di danza incentrato sulla sua musica, nel nord-ovest dell’Inghilterra.